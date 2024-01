Efficientamento energetico edifici, conviene ancora cambiare gli infissi di casa

Già sceso al 90% nei mesi scorsi, con l’arrivo del 2024, il Superbonus 110% per l’efficientamento energetico è ora concesso esclusivamente ai condomini e abbassato ulteriormente al 70%, e nel 2025 calerà ulteriormente fino al 65%. A complicare le cose per famiglie e imprese è l’eliminazione, di fatto, della possibilità della cessione del credito e un’applicazione/accesso ai benefici fiscali poco immediata.

Una scelta di risparmio consapevole

Orientarsi al meglio in questa intricata situazione non è affatto semplice. Ecco perché, allora, per muoversi in sicurezza e avere la certezza del migliore risultato possibile se si sta valutando di cambiare infissi per efficientare casa, risulta fondamentale affidarsi all’esperienza di chi opera nel settore da anni con professionalità, attenzione e capacità di innovare.

Parliamo di realtà come Allart Center, che da oltre 35 anni sono tra i principali rivenditori nel settore dei serramenti di Roma e, anche in questo frangente, capace di venire incontro e a rispondere al meglio a ogni tipologia di richiesta, continuando ad agevolare l’applicazione delle possibilità offerte dalla legge, come la detrazione del 50% e il bonus sicurezza su grate e porte blindate, sempre pari al 50%.

Questo è importante perché, nonostante la fine, di fatto, del Superbonus, efficientare la propria casa risulta ancora una scelta consapevole e in grado di garantire un apprezzabile risparmio del 18-20% in bolletta, ammortizzando i costi degli interventi. Senza dimenticare che, come deciso dalla Commissione europea, gli edifici che, entro il 2030 non saranno efficientati non potranno essere messi in vendita né, tantomeno, affittati.

Qualità, professionalità e affidabilità in ogni contesto

Con i suoi oltre mille metri quadri, lo showroom Allart Center in via Tiburtina 255 è concepito come una prestigiosa galleria in cui tutto ruota attorno agli infissi. Uno spazio esclusivo in cui è possibile toccare con mano la qualità dei prodotti e avere a disposizione infinite soluzioni, tra finestre, porte interne, grate, persiane, grandi coperture e scorrevoli d’arredo di alto livello qualitativo e formale.

Coniugata alla professionalità, alla creatività e all’entusiasmo, la grande competenza del team di Allart Center permette di offrire le soluzioni più adatte a ogni contesto e necessità, che si tratti di un ambiente da rinnovare o da costruire da zero, passando finanche alla progettazione di giardini d’inverno. Grazie al legame indissolubile tra la costante ricerca per l’innovazione e la tradizione della cura artigiana, Allart Center è partner affidabile anche per le aziende che lavorano nel campo dell’edilizia e dall’arredamento.

Personalizzazione e assistenza continuativa

Quello che non cambia è la ricerca spassionata della soddisfazione del cliente. Una mission perseguita fornendo un servizio a 360° che mette sempre a disposizione la possibilità di personalizzare completamente le soluzioni di arredo e progettarle al meglio. Per prodotti unici senza dover rinunciare alla qualità, tanto nell’arredamento da interno quanto in quello da esterno. A questo, l’azienda affianca un servizio di consegna efficiente, con garanzia di corretta installazione e assistenza continuativa.

Lo showroom Allart Center si trova in via Tiburtina 255 – 00162 Roma (metro Bologna) ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Per maggiori informazioni e richiedere un preventivo è possibile vistare il sito internet allartcenter.it , su cui è presente anche un’area pensata per i progettisti, da cui consultare o scaricare i cataloghi digitali dei prodotti Allart completi di informazioni tecniche approfondite. Info all’indirizzo mail info@allartcenter.it e al numero di telefono (+39) 06491404. Aggiornamenti continui anche via social su Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram.