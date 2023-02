Gli incentivi all’acquisto di auto elettriche potrebbero essere incrementati. Da qui al 2035, anno in cui secondo la recente decisione di Bruxelles non si potranno più vendere vetture nuove a benzina o diesel, ci sono ancora 12 anni. Non sono pochi, ma nemmeno tantissimi. Per cui più agevolazioni all’acquisto di auto elettriche ci sono, meglio è. E questa sarebbe appunto l’intenzione del governo, in base a quanto dichiarato in occasione del tavolo ministeriale su Stellantis con azienda e sindacati. Nel frattempo comunque c’è ancora capienza per quelli già in vigore.