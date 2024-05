Sparo Capodanno Rosazza, Pozzolo attribuisce il colpo di pistola all'ex caposcorta di Delmastro Morello

Il colpo di pistola sparato a Capodanno in provincia di Biella sarebbe partito dall'ex caposcorta del sottosegretario Delmastro. Lo sostiene il deputato FdI Pozzolo. «Davanti ai magistrati ho semplicemente confermato tutto quello che ho sempre detto fin dal primo momento, e fin dal primo verbale».

Emanuele Pozzolo, la perizia balistica: «È stato lui a sparare a Capodanno»

Sparo Capodanno Rosazza, Pozzolo conferma di non essere stato lui a usare la pistola

Così Emanuele Pozzolo questa mattina all'ANSA. Il deputato di Fratelli d'Italia avrebbe detto ai pm della procura di Biella che l'autore dello sparo avvenuto a Capodanno a Rosazza era Pablito Morello, ex caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Sul fatto che Morello, starebbe valutando di denunciarlo per calunnia, Pozzolo afferma: «A Morello non ho nulla da dire né da rispondere».

Emanuele Pozzolo, unico indagato, fin dalle prime dichiarazioni aveva affermato che a sparare con il suo mini revolver, ferendo alla gamba Luca Campana, non era stato lui. Ma le accuse a Morello sono emerse nei giorni scorsi dopo che il deputato si è presentato davanti ai magistrati. Il caposcorta, oggi in pensione e genero di Campana, al momento dello sparo si trovava vicino a Pozzolo e dopo il ferimento accidentale raccontò di aver preso la pistola e di averla messa in sicurezza.