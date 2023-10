Stipendi Statali, aumenti medi in busta paga di 170 euro. L’anticipo prima della tredicesima

Un nuovo rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici ora sembra a portata di mano. E un anticipo dei soldi in busta paga arriverà a stretto giro, prima del pagamento delle tredicesime di dicembre. Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha incontrato ieri i sindacati del pubblico impiego forte di una “dote” di 8 miliardi stanziati con la manovra per il rinnovo degli statali. Uno stanziamento definito «coraggioso» dal ministro. «La precedente legge di Bilancio», ha spiegato il ministro ai sindacati, «aveva stanziato fondi per i rinnovi contrattuali che hanno determinato complessivamente un incremento medio intorno al 4%. Questa, stiamo ancora facendo i conti con la Ragioneria, porterà un incremento medio vicino al 6%».