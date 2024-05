Von der Leyen, "alle Europee in gioco è la nostra democrazia"

BRUXELLES - Questa tornata di elezioni Europee "riguarda la resistenza contro i nemici che vogliono dividerci dall'esterno così come i loro utili procuratori e burattini che vogliono dividerci dall'interno. Si tratta di proteggere i nostri valori e di difendere lo Stato di diritto e la libertà dei media. E infine si tratta della nostra democrazia, la nostra sicurezza e la nostra prosperità in un mondo sempre più instabile. Questa è la posta in gioco a giugno ed è per questo che lotteremo insieme". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue e Spitzenkandidat del Ppe Ursula von der Leyen parlando a un evento elettorale a Katowice.

"Voi sapete meglio di molti altri che la libertà e la democrazia non sono scontate e devono essere difese ogni giorno. Sì, ci sono stati momenti difficili negli ultimi anni. Ma oggi voglio dire che: la Polonia è tornata. Non solo è tornata ai suoi valori e principi fondamentali che hanno plasmato questo Paese per oltre un secolo ma è tornata a essere leader della nostra Europa", ha aggiunto.

Congratulandosi con il primo ministro Donald Tusk, anche lui sul palco, von der Leyen ha sottolineato: "Ci sono lezioni che possiamo trarre dal vostro successo alle storiche elezioni dello scorso anno. La prima riguarda la costruzione di ampie coalizioni per affrontare le sfide comuni che ci troviamo ad affrontare, assicurandoci che il centro tenga duro contro gli estremi e lavorando sodo per trovare un terreno comune ed evitare la polarizzazione della società. La seconda riguarda la diffusione del voto e la mobilitazione dei giovani. Perché in queste elezioni è in gioco il loro futuro. Il vostro successo segna che la Polonia è pronta a guidare la lotta per la democrazia e i valori europei, la nostra pace e la nostra prosperità"

"Se sarò il prossimo Presidente della Commissione, proporrò una serie di progetti di difesa di interesse comune europeo. Per garantire che i grandi progetti possano decollare, essere costruiti e dispiegati sul territorio europeo. E per supervisionare questo lavoro, proporrò un Commissario per la Difesa a tempo pieno per sostenere e investire in un'industria europea all'avanguardia", ha annunciato la presidente della Commissione Ue. "Abbiamo bisogno di capacità militari made in Europe, ad esempio un sistema di difesa aerea veramente europeo", ha aggiunto.

"Vorrei essere chiara: la competenza centrale rimarrà sempre nelle mani degli Stati membri. Essi saranno sempre responsabili delle loro truppe e di tutte le decisioni a esse collegate, dal reclutamento all'addestramento, dalla dottrina allo schieramento. Ma l'Europa ha anche strumenti e responsabilità in aree critiche per la nostra difesa. Dal mercato unico alla ricerca, dall'innovazione all'industria e molto altro ancora. Dobbiamo usare la combinazione di risorse finanziarie, strutturali e politiche dell'Europa", ha spiegato. "Perché la difesa dell'Europa è un compito è un compito di tutta l'Europa, con gli Stati membri dell'UE che lavorano in stretta collaborazione", ha sottolineato. "E queste cose, signore e signori, vanno insieme. Perché non ci può essere sicurezza o rilancio industriale senza un'economia forte in Polonia e in tutta l'Unione. La buona notizia è che negli ultimi anni, l'economia europea ha superato la tempesta", ha puntualizzato von der Leyen.

"Che ci piaccia o no: siamo in un'epoca di riarmo. E l'Europa non può restare indietro. E non può lasciar fare ad altri", ha proseguito la presidente dell'esecutivo europeo. "Il primo compito è l'urgente necessità di ricostruire, rifornire e trasformare le forze armate degli Stati membri. L'Europa dovrebbe sforzarsi di sviluppare e produrre la prossima generazione di capacità operative vincenti. E assicurarsi di avere la quantità sufficiente di materiale e la superiorità tecnologica di cui potremo avere bisogno in futuro", ha spiegato.

"Ciò che si sta svolgendo in Ucraina riguarda anche noi. Come la Polonia ha detto fin dall'inizio, non dobbiamo farci illusioni sulle intenzioni di Putin. Questa è una guerra con cui si vuole ridisegnare la mappa dell'Europa e di mettere in discussione l'indipendenza dell'Ucraina. Ma è anche una guerra alla nostra Unione e al sistema internazionale basato sulle regole. Putin vuole il ritorno di imperi e autoritari che governano i nostri Paesi e i loro popoli. E non si tratta di una minaccia immaginaria o teorica: è un obiettivo aperto e dichiarato. La Polonia conosce la minaccia più di altri", ha aggiunto.

"Abbiamo bisogno di un'ampia coalizione per un'Europa forte. Abbiamo bisogno che il centro resista contro gli estremismi che vogliono tornare all'isolamento e alla divisione. Perché, come la Polonia sa meglio di molti altri, non possiamo permetterci di essere deboli o disuniti quando la storia ci chiama. Lo abbiamo visto lo scorso ottobre, quando un numero record di elettori polacchi si sono recati alle urne. Lo abbiamo visto quando, nel giro di poche settimane, avete formato una coalizione che sarebbe stata inimmaginabile solo dieci anni fa", ha spiegato von der Leyen.