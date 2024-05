Slitta al 4 luglio la decisione su Ita-Lufthansa

BRUXELLES - Il verdetto finale dell'Ue su Ita-Lufthansa slitta al 4 luglio. Lo annuncia la Commissione europea dopo aver ricevuto l'ultimo pacchetto di impegni redatti dalle parti per ottenere il via libera alle nozze. La scadenza precedente del 13 giugno, viene precisato, è stata automaticamente posticipata di 15 giorni lavorativi come previsto dal regolamento sulle fusioni.

L'Ue "valuterà attentamente" i nuovi impegni presentati da Lufthansa e dal Mef "volti a risolvere i problemi preliminari di concorrenza" rilevati per le nozze tra il colosso dei cieli tedesco e Ita. Lo fa sapere una portavoce della Commissione Ue. Bruxelles avvierà ora il market test, una simulazione di mercato per esaminare se gli impegni proposti rispondono alle richieste volte a scongiurare distorsioni della concorrenza. Sotto la lente Ue vi sono in particolare 39 rotte a corto e lungo raggio che collegano l'Italia con l'Europa centrale, gli Usa, il Canada e Giappone; e il rischio di posizione dominante nello scalo di Linate.

"Ci aspettiamo una decisione positiva su Ita da parte della Commissione europea in estate". Lo ha detto l'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, all'assemblea annuale degli azionisti, spiegando che "tutti beneficeranno da questa fusione: i consumatori avranno più scelta e più collegamenti, Ita potrà diventare redditizia come membro del nostro gruppo, ci sarà più competizione nel mercato italiano e Lufthansa avrà un miglior accesso al mercato italiano che per noi è molto importante".