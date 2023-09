Stipendi, aumenti in busta paga con l'estensione della prima aliquota Irpef fino a 28mila euro: le simulazioni

Stanno per arrivare guadagni anche da qualche centinaio di euro l'anno in busta paga, grazie alla riforma fiscale. Il governo Meloni ci sta lavorando, con l'obiettivo di ridurre gli scaglioni Irpef già nel 2024. Le risorse a disposizione non sono molte, motivo per cui l'opzione più probabile è un primo accorpamento delle prime due aliquote. Attualmente si paga il 23% su quello che arriva a 15 mila euro l’anno e il 25 da questa soglia fino a quella dei 28 mila euro. Estendendo l’aliquota più bassa, resterebbero comunque ferme le successive due (35% fino a 50 mila euro e 43% al di sopra di questo importo). Ecco cosa può cambiare in busta paga il prossimo anno.

Stipendi più ricchi, taglio del cuneo e Irpef ridotta per i redditi fino a 28 mila euro. Il piano del governo