La prudenza è d’obbligo, a maggior ragione in una fase di rallentamento dell’economia la cui portata esatta è ancora da comprendere. Ma il governo ci prova. La conferma del taglio del cuneo fiscale «per tutto il 2024», che è l’obiettivo principale della prossima legge di Bilancio come ribadito da Giorgia Meloni, potrebbe essere accompagnato da una prima riduzione dell’Irpef: più precisamente, dall’estensione ad un numero maggiore di contribuenti dell’attuale prima (e più favorevole) aliquota del 23 per cento. L’indicazione è arrivata ieri dal vice-ministro dell’Economia Maurizio Leo, regista della riforma fiscale già approvata dal Parlamento. Che almeno in parte sarà anticipata nella manovra per il 2024.

Pensioni ottobre 2023, il calendario e il cedolino. Conguagli e rivalutazioni: ecco per chi saranno gli aumenti