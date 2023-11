Stipendi, gli aumenti con due aliquote Irpef (il piano del governo). Quanto salirebbe la busta paga e per chi, le simulazioni

Sta per arrivare una sforbiciata alle aliquote Irpef che farà salire leggermente i redditi e le buste paga. Il prossimo anno, infatti, si passerà da quattro a tre scaglioni, con un beneficio progressivo a seconda di quanto si guadagna. Ma il governo ha in mente, nel corso della legislatura, di fare un passaggio ulteriore, portando le aliquote da tre a due.

Il focus della prima parte della riforma, quella del prossimo anno, sarà sui redditi medio-bassi, anche se usufruirà dello sconto massimo da 260 euro l’anno anche chi ha buste paga alte (con una possibile riduzione sopra i 50mila euro di reddito, vista la nuova franchigia delle detrazioni oltre i 260 euro per il prossimo anno).

La seconda parte della riforma, invece, che per ora non ha una data definita, dovrebbe puntare a facilitare soprattutto chi quadagna circa 50mila euro l'anno e che su una parte di questo stipendio arriva a pagare il 43% di tasse. Vediamo allora nel dettaglio cosa cambierà il prossimo anno e cosa potrebbe cambiare in futuro.

