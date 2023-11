Tredicesima 2023 quando viene pagata, sconti contributivi: come saranno gli assegni. Più bassi nel 2024

Tredicesima. Il raddoppio del taglio del cuneo voluto dall'attuale esecutivo non si applica alla quella del 2023. Rimane la versione del governo precedente: come previsto dal governo Draghi (e confermato da quello Meloni per quest'anno), si applicherà uno sconto contributivo del 3% per i redditi fino a 35mila euro e del 2% per quelli fino a 25mila.

Il prossimo anno, invece, le tredicesime saranno lievemente più basse. Perché? Per il combinato disposto della riforma dell'Irpef e dello stop al taglio del cuneo fiscale nella busta paga aggiuntiva. Anche se si applicherà l'accorpamento delle prime due aliquote Irpef, limitando la riduzione sull'ultimo cedolino.