La riforma fiscale appena entrata in vigore non porterà benefici alla maggioranza dei contribuenti che hanno un reddito al di sopra dei 50 mila euro l’anno. Ma assicurerà invece un risparmio di 260 euro a coloro che superano di molto questa soglia, guadagnando dai 240 mila euro in su. L’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate mette nero su bianco i dettagli del provvedimento che riduce da quattro a tre le aliquote Irpef. E fa emergere così un tema già sottolineato dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo: la necessità di prossime misure di riequilibrio proprio a favore della classe media.