Ostia, «Vietato tuffarsi dal pontile»: ma nessuno rispetta il divieto

Il cartello vicino al pontile parla chiaro: “Pericolo, vietato tuffarsi”, ripetuto anche in inglese. Ma non serve a nulla. Anche ieri, nella bellissima domenica di sole in un aprile quasi estivo, decine di ragazzi, per lo più minorenni, si sono tuffati dal pontine di Ostia su un fondale molto basso che può diventare pericoloso perché l'acqua non raggiunge una profondità di sicurezza. Eppure per tutto il pomeriggio è stato un antirivieni di salite e tuffi acrobatici.

Lunedì 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA