Riscatto laurea per pensioni anticipate, quanto costa e come fare: differenza tra sistema contributivo e retributivo

Andare in pensione in anticipo si può, se di riscattano gli anni di studio per la laurea. Ma è bene valutarne con cura i costi.

Va ricordato, infatto che il riscatto della laurea è un sistema per accorciare la vita lavorativa e andare in pensione anticipatamente, in cambio del pagamento di una somma di denaro. E questa somma di denaro è tanto più alta quanto più alto è lo stipendio al momento della richiesta.

