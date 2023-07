La riforma fiscale comincia a entrare nel vivo. Con l'ok della Camera alla legge delega il governo attende solo il via libera del Senato per cominciare a predisporre i primi decreti legislativi. Potrebbero vedere la luce già in autunno, con le prime novità per le famiglie. Dagli sconti sull'Irpef, alla flat tax su tredicesime e premi di produttività, passando per una piccola revisione di alcune regole legate allo smart working. Sono tanti gli ingredienti della ricetta che il governo Meloni vuole mettere in campo per provare a rilanciare l'economia italiana. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe cambiare.