Fine dello smart working: 400mila tornano in ufficio, quali saranno i prossimi passi?

Dopo l'ultima proroga scaduta a fine marzo, oltre 400mila lavoratori, precedentemente tutelati come fragili o genitori di minori di 14 anni, sono chiamati a fare ritorno in ufficio. Questo segna la conclusione di un'era di smart working obbligatorio introdotta durante la pandemia di Covid, che ha permesso a molti di lavorare da casa negli ultimi tre anni. Nonostante la fine dell'obbligo, il lavoro agile continua a essere una componente chiave del panorama lavorativo italiano, con stime che indicano oltre 3,6 milioni di addetti coinvolti in questa modalità di lavoro nell'arco del 2024, coinvolgendo più di 128mila imprese di varie dimensioni.