Reddito di cittadinanza, come cambia? Da settembre la piattaforma per i corsi di formazione per il lavoro

Reddito di Cittadinanza, importanti novità sono alle porte. Sarà regolarmente attiva a partire dal primo settembre la piattaforma Siisl, lo strumento che servirà per la gestione del supporto per la formazione e il lavoro (Sfl). Lo rende noto il ministero del Lavoro in una nota nella quale informa che l'indicazione è stata fornita oggi nell'incontro con le regioni. «Al fine di velocizzare il più possibile la presa in carico di tutti i potenziali beneficiari delle nuove misure - prosegue la nota - il ministero del lavoro sta seguendo con attenzione il potenziamento della rete territoriale dei Centri per l'Impiego. Nei prossimi giorni sarà convocato un ulteriore incontro».