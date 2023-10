Un taglio significativo sulla futura pensione di maestri, infermieri, dipendenti comunali, medici pubblici e ufficiali giudiziari, se hanno iniziato a lavorare prima del 1996. E simmetricamente un forte incremento, per le stesse categorie, dell’onere richiesto per riscattare gli anni di università o altri periodi non coperti. Con una potenziale platea stimata in oltre trecentomila persone, circa un terzo dei dipendenti pubblici complessivi.

Pensioni, Quota 104 con penalizzazioni: taglio del 4% sull'assegno. Quanto si perde? Calcoli e simulazioni

Mentre la legge di Bilancio attende ancora di essere inviata alle Camere nel testo definitivo, emerge l’impatto dell’articolo 34 della bozza attualmente in circolazione; all’interno di un capitolo previdenza che farà risparmiare allo Stato oltre un miliardo. E che sta generando anche qualche fibrillazione politica: in particolare su spinta del leader della Lega Matteo Salvini sarebbero in corso ragionamenti per modificare il meccanismo di Quota 104. Dietro il pressing del Carroccio l’insoddisfazione per le penalizzazioni spuntate all’ultimo in manovra, come la stretta sulla possibilità per i lavoratori nel contributivo di andare in pensione a 64 anni o la riduzione della parte della pensione calcolata col retributivo. La partita dunque è ancora aperta.