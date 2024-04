Pensioni. Per "Quota 84" il primo assegno scatta a maggio. Chi matura i requisiti per la Pensione Anticipata Contributiva dal 1° gennaio 2024 l'erogazione del primo rateo pensionistico scatterà dal prossimo mese se l'assegno è liquidato a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago).

Pensione anticipata contributiva

Il trattamento pensionistico non poteva avere decorrenza anteriore al 2 aprile 2024 se invece liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Ago. A spiegare termini di decorrenza è la circolare numero 46 del 13-03-2024 che chiarisce quali sono le novità principali per la pensione che scatta a 64 anni (requisito valido per il quadriennio 2019-2024) con un requisito contributivo di almeno 20 anni, ma ad alcune condizioni.