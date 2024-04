Pensioni, la riforma tanto attesa, e che sembrava sarebbe potuta arrivare nel 2025, slitterà probabilmente ancora, forse al 2026. Nel Documento di economia e finanza (Def) che il governo si appresta a varare, al momento non ci sono infatti indicazioni sulla previdenza. E chi sperava nell'arrivo delle nuove regole dovrà quindi attendere ancora prima di veder superata la cosiddetta legge Fornero varata nel 2011 nel pieno della crisi dei debiti sovrani. Ogni modifica dovrà comunque in ogni caso fare i conti con i numeri. E non è un caso che tutti i tentativi dei governi precedenti di varare una riforma del sistema previdenziale non abbiano finora portato a niente, salvo l'adozione di misure temporanee come quota 100, e poi ancora quota 102. In questo solco, e in attesa della riforma organica e strutturale, l'anno scorso ha debuttato quota 103, ovvero il canale di uscita per chi ha compiuto 62 anni di età ed è riuscito a totalizzare 41 anni di contributi. Misura poi prorogata anche nel 2024 e che potrebbe essere ancora prorogata anche nel 2025.

Condono edilizio, come sarà la norma salva-casa? Dai tramezzi agli interni cosa si potrà sanare