Pensioni, Quota 41 si allontana: come sarà l'uscita anticipata? Dai contributi ai requisiti, ecco le ipotesi in campo

Pensioni, Quota 41 si allontana. La spesa sostenuta dai conti pubblici per le pensioni infatti è troppo alta ed destinata a crescere. Nel 2024 toccherà i 337,4 miliardi e per il 2025 salirà a 345 miliardi. Mentre nel 2027 balzerà a 368 miliardi. Una corsa che non è destinata a fermarsi nemmeno negli anni successivi. L'obiettivo dell'esecutivo rimane quello di approvare una riforma che renda il sistema più flessibile e con regole che funzionino per anni. Sui tempi è stata la stessa ministra del Lavoro Marina Calderone a spiegare che la riforma «non si farà a breve termine». Come si potrà lasciare il lavoro ora? Vediamo tutte le ipotesi in campo.