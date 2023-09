Pensioni, Quota 103, Opzione Donna e giovani: ecco cosa cambia. Il pacchetto sale fino a 2 miliardi

Più soldi sulle pensioni. Governo pronto ad irrobustire le risorse dedicate al capitolo previdenziale. La posta, attualmente fissata a quota 1,5 miliardi, dovrebbe infatti salire fino a 2 per riuscire ad avviare alcune delle riforme alle quali pensa la maggioranza. A cominciare dalla staffetta generazionale che, secondo fonti sondate in queste ore, piace, oltre che agli industriali, anche ai sindacati. A patto però che l’esecutivo non dimentichi altri nodi cruciali, come Opzione donna.