Pensioni, Quota 103: incentivo per chi posticipa l'uscita. Sconto contributivo in busta paga per chi continua a lavorare pur avendo i requisiti

Novità su Quota 103: tutto pronto per l'incentivo destinato a chi posticipa la pensione. Ma facciamo un passo indietro. La legge di Bilancio 2023 ha introdotto, solo per il 2023, la pensione anticipata flessibile - detta appunto anche Quota 103 - che si consegue con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2023.

La norma prevede anche un incentivo alla permanenza al lavoro per chi ha requisiti sopracitati. L' agevolazione (articolo 1, comma 286, della legge 197/2022) consiste nel versamento in busta paga, invece che all'INPS, dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, corrispondenti ai periodi di permanenza al lavoro oltre i 62 anni.

Le disposizioni attuative sono state decreto del ministero del lavoro , di concerto con il ministero dell' Economia del 21 marzo 2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 12 maggio 2023 . INPS ha comunicato con il messaggio 2426 del 28 giugno che è stata resa disponibile la procedura telematica per le domande di sgravio.