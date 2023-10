La Camera e il Senato hanno approvato lo scostamento di bilancio, hanno cioè autorizzato il governo ad aumentare il deficit già fissato la scorsa primavera. In particolare per il 2024 la differenza tra il disavanzo tendenziale e quello programmatico vale 15,7 miliardi, che saranno utilizzati per pagare i costi della prossima manovra. Le risoluzioni approvate nei due rami del Parlamento a sostegno della proposta dell’esecutivo hanno i voti dei soli partiti di maggioranza; le opposizioni si sono schierate contro. Lo scostamento deve obbligatoriamente passare dalle Camere, perché la Costituzione contiene all’articolo 81 l’obbligo del pareggio di bilancio e l’aumento del deficit rappresenta una deroga a questo principio, motivata da particolari circostanze. Di fatto, la deroga viene normalmente concessa ogni anno.

Stipendi, aumenti con taglio del cuneo e nuove aliquote Irpef: ecco la Manovra. In salita la riforma delle pensioni