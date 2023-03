Pensioni, aumenti ad aprile? Importi e nodo conguagli, la guida (con il calendario pagamenti)

Pensioni, aumenti nel mese di aprile. A breve saranno introdotte alcune novità riguardanti le pensioni, con il pagamento previsto per il 3 aprile, visto che l'1 cade di sabato. L'Inps ha comunicato di aver concluso tutte le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, necessarie per il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel corso del 2023. La circolare INPS del 22 dicembre 2022, n. 135, fornisce tutti i dettagli sulle operazioni effettuate.

In base alla Legge di bilancio, le pensioni minime per gli over 75 dovrebbero essere almeno di 600 euro (rispetto ai 525 euro del 2022). Tuttavia, per coloro che hanno meno di 75 anni, l'assegno non raggiungerà i 600 euro e riceveranno un'altra rivalutazione (1,5%) sull'inflazione, con un assegno pari a 570 euro. Non tutti i pensionati avranno gli stessi aumenti, poiché l'importo dipenderà dal peso complessivo dell'assegno.

