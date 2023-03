Quota 97,6: la pensione a 61 anni, domanda entro il 1° maggio. Requisiti, come si calcola e a chi spetta

Pensioni, l'Inps, attravreso il messaggio n.1100 del 2023, ha reso noto i tempi per poter richiedere l'accesso a Quota 97,6 un’operazione di accesso anticipato alla pensione per chi ha compiuto 61 anni e 7 mesi nel 2024. Ma i tempi non sono così lunghi. Infatti, il primo step va completato dentro il 1° maggio di quest'anno, così da non rischiare di dover posticipare di diversi mesi il pensionamento. Chi, invece, raggiunge le caratteristiche richieste quest’anno per usufruire delle agevolazioni deve aver presentato la richiesta lo scorso anno.

