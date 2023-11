Pensioni, da Quota 103 a Ape sociale e vecchiaia: come uscire dal lavoro nel 2024. Requisiti e opzioni

Pensioni. Come si uscirà dal lavoro nel 2024? Quali i requisiti? Dalla vecchiaia a quota 103, passando per l'Ape sociale. Ital Uil, patronato della Uil ha stilato sulla base dei testi della legge di bilancio quali ad oggi si può far riferimento, i requisiti per il pensionamento nel prossimo anno. Uno studio realizzato per Adnkronos/Labitalia.