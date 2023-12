Pensioni 2024, cosa cambia da gennaio: rivalutazione, conguagli e aumenti: le simulazioni

Pensioni di gennaio 2024, tutte le informazioni su date e importi. Nel prossimo cedolino l'Inps erogherà su ogni trattamento l’aumento previsto dalla rivalutazione, lo strumento con cui gli importi vengono adeguati al costo della vita. Gli importi non subiranno aumenti inaspettati, perché nella rivalutazione sono considerati gli importi lordi e quindi, al netto delle tasse, il netto non sarà alto quanto le cifre indicate.