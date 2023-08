Neet, i bonus per le assunzioni dei giovani che non lavorano né studiano. Oltre la metà al Sud (ma l’incentivo va al Nord)

La sigla è nota ormai da tempo: i Neet sono i giovani che non lavorano, non studiano e non sono nemmeno inseriti in un altro percorso di formazione. La classifica europea dello spreco di capitale umano vede l’Italia al secondo posto dopo la Romania, nonostante un lieve miglioramento negli ultimissimi anni. Non è strano quindi che i governi cerchino di intervenire. Ma trovare la leva giusta non è facile. L’incentivo contenuto nel decreto Lavoro dello scorso maggio riserva a questo obiettivo 85,7 milioni, provenienti da specifici fondi europei: le imprese che assumono ragazzi e ragazze con meno di 30 anni in queste condizioni potranno riavere indietro dallo stato il 60 per cento della retribuzione mensile lorda, per un massimo di dodici mesi.