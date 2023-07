Patto tra Governo e Abi per alleggerire le rate dei mutui di milioni di famiglie che, con il tasso variabile in balìa del rialzo Bce, si trovano in difficoltà. Ieri il Mef ha fatto sapere ai vertici Abi che non c’era necessità di incontrarsi e che avrebbe recapitato una risposta entro stamane.

Il nodo dei tassi/ Una politica monetaria per favorire la crescita

Trapelava una condivisione del piano ricevuto dall’Associazione guidata da Giovanni Sabatini per attenuare l’incremento delle rate di mutuo a tasso variabile, anticipato dal Messaggero. Unico chiarimento: la precisazione «sull’ampliamento della platea dei beneficiari».