Il passaggio forzato al mercato libero è ormai agli atti da domani per chi consuma gas. E il primo bilancio dell'addio obbligato al regime di maggior tutela con tariffe stabilite dall'Arera è tutt'altro che confortante. A Roma ci sono solo 3 offerte del mercato libero più convenienti sia dell'offerta Placet (che scatta in caso non si faccia alcuna scelta) che di quella riservata ai clienti vulnerabili, su un totale di 458 offerte. Si tratta soltanto dello 0,66%, fa notare l'analisi di Assoutenti. Ma anche a Milano sono solo 3 su 479 offerte, le proposte più convenienti, appena lo 0,63%. Per la svolta sulle bollette dell'elettricità la data è, invece, slittata a luglio. Ma in questo caso sarà l'asta di oggi tra 20 operatori gestita dall'Acquirente Unico a decidere il destino dei 4,5 milioni di clienti domestici non vulnerabili interessati dal passaggio al mercato libero, che mette a rischio anche oltre 2 mila posti di lavoro (tra cui gli addetti ai Call Center) impiegati nella maggior tutela.