Malattia in vacanza. Che succede se ci si ammala durante le ferie? Se ammalarsi durante i giorni di stop dal lavoro è ovviamente - e quanto meno - una grossa seccatura, almeno ci si consola per il fatto che quanto meno blocca il periodo di ferie. Ma attenzione. Non sempre. E si parte col dire che - naturalmente - per stoppare le ferie è necessario che l’interessato metta in moto la procedura chiesta dalla legge.

