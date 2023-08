Stipendi, quanto aumenta la busta paga nel 2024 con le nuove aliquote Irpef? Le simulazioni

L'attuazione della delega fiscale e la probabile conferma, almeno per la maggior parte della platea, dell'attuale taglio del cuneo fiscale, potrebbero rendere più pesanti gli stipendi dei dipendenti nel 2024. Il governo è al lavoro per la riduzione delle aliquote Irpef e per l'introduzione delle nuove deduzioni per il prossimo anno. Se questo davvero fosse legato alla conferma dello sconto contributivo varato da luglio fino a dicembre di quest'anno ci potrebbero essere aumenti anche da alcune centinaia di euro rispetto allo stipendio di giugno. Vediamo nel dettaglio cosa può cambiare.

