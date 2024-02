Irpef tagliata, bonus psicologo, autostrade più care, mutui giovani più facili: tutte le misure del Milleproroghe

Le misure a favore degli agricoltori e quelle a favore dei medici, ma anche un nuovo scudo erariale per i funzionari della pubblica amministrazione e la rottamazione quater: sono tra le misure principali del decreto legge Milleproroghe, che dopo aver ottenuto la fiducia è destinato a incassare il via libera della Camera e in settimana anche quello definitivo del Senato, dove l'esame sarà blindato.

Tra i tanti rinvii non hanno però trovato posto la proroga agli sconti fiscali per gli sportivi e neanche il rinnovo delle norme sullo smart working. Nelle seguenti schede, le misure principali.