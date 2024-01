Incentivi auto, via il 23 gennaio. Ma è in arrivo anche il nuovo Ecobonus: ecco cosa cambia

Il conto alla rovescia è già scattato. Ripartono le prenotazioni per l’incentivo Ecobonus. Dal 23 gennaio 2024, alle ore 10, sarà possibile inserire sulla piattaforma Ecobonus (ecobonus.mise.gov.it) le prenotazioni per i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e - L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali). Nella sezione normativa dello stesso sito, è anche possibile consultare la circolare contenente le informazioni e la modulistica per chiedere il contributo. Attenzione, però, il Ministero, ha anche sottolineato che, come annunciato, «sta lavorando alla modifica del decreto vigente, al fine di migliorare l’incentivo, tenendo conto dell’andamento del mercato e delle esigenze dei consumatori». Che vuol dire?