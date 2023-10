Stipendi, quanto aumentano? Taglio del cuneo fiscale, Irpef e pensioni: cosa cambia nel 2024 per statali e privati

Nel 2024 gli stipendi e gli assegni pensionistici saranno più pesanti, grazie alla conferma del cuneo fiscale e soprattutto il taglio dell'Irpef da una parte e la rivalutazione (differenziata per fasce di reddito) degli importi previdenziali dall'altra. Gli abitanti del Lazio, però, dovrebbero vedere l'Irpef regionale salire, azzerando l'effetto della riforma al livello nazionale.

E ancora, la manovra prevede una stretta sull'uscita dal mondo del lavoro, con criteri più difficili per accedere ad Ape sociale e Opzione donna, oltre al taglio sugli assegni per chi nel 2024 sceglierà di utilizzare l'opzione di Quota 103. Per gli statali, poi, nei prossimi anni le pensioni future potrebbero essere tagliate fino a 7mila euro l'anno, visto la riduzione degli emolumenti. Ma arriverà il rinnovo di diversi contratti, in primis i medici. Ecco quindi nel dettaglio cosa cambia con la Manovra per privati e statali.

Meloni: «Lunedì Manovra in Parlamento, confido nell'approvazione in tempi brevi». Le reazioni alla legge di Bilancio