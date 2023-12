Concordato preventivo al via nel 2024: come funziona, chi può aderire e quanto si può risparmiare sulle tasse

Conto alla rovescia per l'avvio del concordato preventivo per gli autonomi. Si tratta dello sconto che permetterà a circa 4,4 milioni di contribuenti di pagare una quantità fissa di tasse per due anni, rinnovabili per altri due. Tutti quelli che aderiranno agli accertamenti fiscali vedranno le sanzioni dimezzarsi. Una sorta di patto per provare a evitare una parte dell'evasione fiscale, anche se il gettito atteso dal governo è inferiore agli 800 milioni. Il decreto legislativo che introduce questa novità è stato approvato in via preliminare un mese fa e ora si attendono gli ultimi pareri tecnici per il via libera definitivo.

Al concordato preventivo accederanno i lavoratori autonomi dotati di partita Iva e le piccole e medie imprese. I contribuenti devono avere un punteggio Isa pari ad almeno 8, mentre gli eventuali debiti tributari devono essere inferiori a 5mila euro. Vediamo nel dettaglio come funzionerà il concordato.

