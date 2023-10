Rottamazione quater cartelle, in scadenza i primi pagamenti: come funziona e chi può aderire

Conto alla rovescia per la scadenza dei primi, e per alcuni unici, pagamenti della rottamazione quater. La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 31 ottobre, entro la quale va fatto il versamento. Ci sono comunque alcuni giorni aggiuntivi di tollerenza, ma se non si salda il proprio debito a rodosso della scadenza, si perdono tutte le agevolazioni del caso. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione fa sarebbe in quel caso costretta a far saltare gli sconti per il contribuente che non è in regola con il Fisco e non vuole riparare all'errore commesso. Ma vediamo nel dettaglio chi è coinvolto dalla rottamazione e come si paga la prima rata.

