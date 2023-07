Per l'Agenzia delle Entrate scatta la pausa estiva, con il mese di agosto che segna lo stop per controlli e versamenti. Le cartelle esattoriali, insomma, vanno in "vacanza", ma solo per pochi giorni. Come si fa nel frattempo a controllare se si hanno debiti pendenti con il fisco? Avvisi permettendo, quindi come si verifica la propria posizione con l'Agenzia delle Entrate? Ecco cosa cambia ad agosto e come, intanto, si possono controllare i debiti da pagare.

Tasse fisse per 2 anni e niente controlli: la misura per Partite iva, bar e locali in regola con il Fisco