Nuova tregua fiscale. Domande e risposte sul primo pilastro dell’operazione "fisco-amico" messa in campo dal governo con la Legge di Bilancio che riguarda l’introduzione di una nuova Definizione agevolata. Si tratta della Rottamazione quater prevista per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Ma attenzione, sono rottamabili anche i debiti ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia. E l’adesione può avvenire soltanto on-line.

Fisco, regole uguali per tutti: riforma al via