Carta docente, il bonus 500 euro anche ai precari: cos'è, cosa si può acquistare e come ottenerlo

Il Tar Toscana «dà ragione alla Flc Cgil di Prato e agli insegnanti a tempo determinato ai quali il Tribunale di Prato aveva riconosciuto il beneficio della Carta docenti»: le sentenze pur essendo state notificate, a distanza di un anno non sono state ancora eseguite, con i docenti, iscritti alla Flc Cgil, che hanno di nuovo dovuto affidarsi all'avvocato Isetta Barsanti Mauceri per veder riconosciute le loro ragioni. Lo rende noto lo stesso sindacato spiegando che il Tar toscano «ha accolto il ricorso per ottemperanza per una delle prime docenti che non ha riscosso ancora la Carta docente, nonostante la sentenza del giudice del lavoro vecchia di un anno».