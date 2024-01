Lavoratori ristoranti, bar, hotel, locali notturni e stabilimenti balneari: dal notturno a festivi e straordinari: le novità in manovra

Manovra e turismo. Dalle legge di bilancio arriva una "mano" per garantire maggiore stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro. In particolare si interviene sul welfare aziendale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere.

E' stato introdotto infatti un trattamento integrativo speciale anche per chi lavora in ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo e da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari. Che riguarda in particolare il lavoro notturno, gli straordinari e i festivi.

