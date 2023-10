Btp Valore, ecco come investire e ottenere i rendimenti vantaggiosi: ultime ore per il secondo collocamento

Manca poco alla fine del secondo collocamento del Btp Valore, il nuovo titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori. La prima emissione si è conclusa il 9 giugno scorso e ha raccolto l'importo record di oltre 18 miliardi di euro. L'asta del primo giorno, lo scorso 2 ottobre, si è conclusa con una raccolta di 4,76 miliardi per un totale di 162mila contratti. Nella prima giornata dell'emissione precedente, il 5 giugno scorso, il controvalore era stato di 5,4 miliardi (con 185mila contratti sottoscritti), mentre il Btp Italia nel totale del primo giorno di raccolta del 6 marzo scorso era arrivato a 3,6 miliardi di euro di controvalore. Vediamo nel dettaglio come investire nel Btp Valore e quanto si guadagna.

