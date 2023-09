Btp, vola il rendimento con le previsioni sui tassi. Boom anche del Bund: su quali titoli conviene investire

I tassi di interesse in Europa rimarranno alti per molti mesi. E nel frattempo il probabile aumento del deficit italiano potrebbe avere un riflesso sullo spread. Tutto questo sta mandando in alto i rendimenti dei Btp, quei titoli di Stato che costano sempre di più all'Italia, ma sono invece sempre più convenienti per chi li acquista. La situazione internazionale, però, non è molto diversa: anche il Bund tedesco è ai massimi dal 2011. Ecco quindi cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi e su quali titoli è vantaggioso investire.

Btp e titoli di Stato, cosa bisogna fare dopo l'aumento dei tassi: conviene comprare o vendere?