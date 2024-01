Il 2024 si apre con un boom di richieste per i titoli di Stato italiani. Il ministero dell’Economia ieri ha collocato, attraverso un gruppo di banche, un nuovo Btp a 7 anni e una tranche del Btp a 30 anni in corso di emissione. Il Tesoro ha piazzato complessivamente nei portafogli degli investitori istituzionali titoli per 15 miliardi, ma la domanda del mercato è stata circa dieci volte superiore e ha toccato i 155 miliardi.