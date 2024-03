Mcc, ok al nuovo piano rafforzamento con i bond

Via libera dal cda di Mediocredito Centrale guidato da Francesco Minotti al nuovo piano industriale e al capital plan che prevede nuove emissioni obbligazionarie unsecured, operazioni di cartolarizzazione e raccolta interbancaria con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027 un livello di capitalizzazione con un total capital ratio superiore al 15%. Tali azioni, si legge in una nota del gruppo bancario pubblico, «mirano a garantire il soddisfacimento dei requisiti regolamentari, in termini di liquidità operativa e strutturale, soddisfacendo al contempo le esigenze di economicità e di diversificazione delle fonti».

Il piano, in dettaglio, prevede per Mcc il consolidamento del ruolo di promotore e pilastro del distretto finanziario del Sud mentre per la ex Popolare di Bari, oggi BdM banca, la missione è quella di banca retail di riferimento per il Sud Italia, con una ottimizzazione della copertura territoriale. Il piano prevede uno stock di crediti verso clientela in crescita a 12 miliardi a fine piano (2027) e un'incremento della raccolta diretta con uno stock a regime, anche in questo caso, superiore ai 12 miliardi.