Bonus trasporti, stop alle domande per il click day: fondi esauriti in meno di due ore

«Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per l'esaurimento della dote finanziaria». È questo il messaggio che compare sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione dedicata al Bonus Trasporti. Dopo appena un'ora a 45 minuti dall'avvio del 'click day' alle 8 di questa mattina, è già terminata la disponibilità dei fondi per il buono da 60 euro previsto per il mese di dicembre.