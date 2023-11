Bonus trasporti, click day a dicembre? Chi può chiedere ancora il voucher (e come fare domanda)

Questa volta non sono bastate poco più di 8 ore, ma in uno giorno i 37 milioni di euro messi in campo per rifinanziare il bonus trasporti si sono esauriti. Sul sito del ministero del Lavoro sono stati emessi 659.512 bonus da 60 euro ciascuno, pari a 845 voucher al minuto. In caso di bonus richiesti ma non utilizzati entro fine mese, però, potrebbero liberarsi delle risorse. Solo in questo caso, come già accaduto a settembre, con i fondi residui verrebbero riaperte le domande, forse già dal prossimo 1° o 2 dicembre. Vediamo però chi potrebbe accedervi e come.

Bonus trasporti da 80 euro senza fare domanda: cosa è, a chi spetta (e quando arriva)