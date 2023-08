Bonus trasporti 60 euro, ultimi fondi residui: clic day il 1° settembre. Come fare domanda e quali requisiti servono

Ultime ore prima del nuovo round sul bonus trasporti. Il 1° settembre sarà il cosiddetto "click day": dall'inizio del mese, infatti, si potrà chiedere il sostegno, intercettando i fondi rimasti a disposizione. Essendo pochi i soldi che ancora ci sono sulla misura probabilmente in poche ore la somma si esaurirà. Per questo motivo bisogna farsi trovare pronti già alle ore 8 di venerdì 1° settembre: da quell'ora in poi sarà possibile fare domanda. Vediamo però nel dettaglio quali sono i requisiti richiesti e come si può ottenere il sostegno.