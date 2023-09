Bonus Isee 2023, dai trasporti al superbonus: tutte le agevolazioni in scadenza per le famiglie in difficoltà

Decoder tv, occhiali e trasporti. Ma anche revisione auto e acqua potabile. Sono numerosi i bonus in scadenza il 31 dicembre 2023 che potranno essere richiesti da chi ne ha diritto entro la fine dell'anno. Incentivi e agevolazioni che, almeno per il momento, non si sa se verranno rinnovati anche nel 2024: molto dipenderà dalla prossima legge di Bilancio, il cui iter prenderà il via in Parlamento nelle prossime settimane.

Assegno unico, aumenti con il secondo figlio. Da oggi i pagamenti di settembre: simulazioni e tabelle, ecco le quote