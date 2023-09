Assegno unico, aumenti con il secondo figlio. Da domani i pagamenti di settembre: simulazioni e tabelle

Assegno unico, aumenti e pagamenti in arrivo. La novità principale è che il sussidio diventa "proattivo": una facilitazione per i neo-genitori in caso di nascita di un nuovo figlio con una maggiorazione per i terzi nati. Gli aumenti dunque potrebbero essere duplici: oltre all'adeguamento che scatta in automatico per l'inflazione, nella manovra potrebbe infatti trovare posto un ulteriore bonus per alcune famiglie. Per quanto riguarda invece i pagamenti, gli accrediti dell'Inps arriveranno il 15, il 18 e il 19 settembre. Per i sussidi che hanno subito variazioni rispetto al mese precedente e quelli erogati per le nuove domande bisognerà attendere qualche giorno in più. Ecco tutte le novità.